La scomparsa di Luciano Puccinelli storico falegname della Vaiana

E’ scomparso il falegname di Vaiana. A 94 anni si è spento Luciano Puccinelli, personaggio molto conosciuto a Forte dei Marmi. In tanti ieri hanno partecipato ai funerali: tra loro anche il consigliere comunale Emanuele Tommasi che ha letto uno struggente ricordo, avendo imparato il mestiere da ragazzino proprio nel suo laboratorio. Originario di Bientina, Luciano Puccinelli ha sempre vissuto in Vaiana, e precisamente in via Olmi dove aveva la bottega di falegnameria "Puccinelli e Galleni". In quei locali ha speso una vita realizzando pezzi unici con sapiente maestria: addirittura proprio in quel laboratorio venivano realizzate le prime aste in legno di faggio per le bandiere della contrada Il Ponte. Nel 1985 si è poi ritirato in pensione, continuando comunque ad andare periodicamente a visitare la bottega ormai chiusa, ancora oggi presente e inattiva, simbolo di un’economia artigianale che, piano piano, è andata a perdersi. "Un uomo dal carattere ruvido ma dal cuore d’oro – è il ricordo di Tommasi – che si emozionava con poco: ricordo quanto si commosse quando gli regalai il mio cappello da militare. Lui mi ha insegnato i segreti della falegnameria e conservo quella prima pialla che mi comprò nel 1980 quando entrai a lavorare nel suo laboratorio". Puccinelli, da tempo vedovo della moglie Teresa, lascia i figli Simonetta (ex caposala di ortopedia al San Camillo) e Ubaldo e i nipoti.

Fra.Na.