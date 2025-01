La scomparsa di Corradina Tarabella a 81 anni. Addio ad una delle storiche infermiere della Versilia

Addio a Corradina Tarabella, storica ex infermiera, scomparsa a 81 anni. Una vera istituzione nell’ambito sanitario: ha infatti lavorato a lungo all’allora ospedale di Seravezza, per poi operare al Versilia prima della pensione. Conosciuta come "la Corrà", ha avuto una vita difficile – è rimasta vedova a 21 anni e ha già perso un fratello – che è riuscita a colmare grazie alla sua passione per il lavoro e ai tanti familiari che l’hanno sempre affiancata. Lascia la figlia Cinzia e i tanti nipoti. I funerali sono previsti oggi: alle 14,30 partenza dalla chiesa di Azzano in direzione della chiesa della Cappella dove si terrà la Messa alle 15. "La famiglia ringrazia il reparto alta intensità, i medici, il personale infermieri e oss per l’amore e l’affetto dimostrato, ben oltre le loro mansioni di lavoro".