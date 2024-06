La scomparsa a 86 anni di Velio Mariani, abile scultore ornatista

E’ stato uno dei più noti ornatisti, abilissimo a cesellare quelle forme così minuscole che hanno impreziosito chiese e dimore. E’ scomparso a 86 anni lo scultore Velio Mariani, pietrasantino doc nato in via Mazzini e con una vita trascorsa in quel laboratorio creativo in via del Teatro. Era stato babbo Lino ad avviare l’attività (ancora è presente l’insegna storica "Lino Mariani scultore") dove Velio è cresciuto, appassionandosi fin da ragazzino a quell’espressione di artigianato artistico che l’ha portato ad avere importanti ordini soprattutto a Roma, per chiese e cimiteri monumentali. Una volta ritiratosi in pensione si è dedicato alla famiglia e alla passione per il mare e la pesca, manifestando grande energia fino all’ottobre scorso, quando un malore ha messo in crisi il suo stato di salute. Velio Mariani lascia la moglie Liliana con cui viveva in via Tonfano e le due figlie Barbara e Cristina. La camera ardente è allestita alla casa funeraria La Piramide e oggi pomeriggio alle 16 saranno celebrati i funerali alla chiesa del Santissimo Sacramento ai Macelli.