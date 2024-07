La Rocca, storico bis

CAMAIORE

Quattro giorni di passione, di tifo, di partecipazione. E alla fine, un risultato a suo modo storico: La Rocca ha bissato il successo dello scorso anno, conquistando la 32ª edizione del Palio dei Rioni Città di Camaiore e issandosi al primo posto nella classifica dei rioni più titolati. Per gli amaranto è la sesta affermazione, che permette di superare la Pieve, autentica dominatrice degli anni Dieci, ’ferma’ a quota 5 vittorie.

Tra gioco della botte, trampani, puzzle, le attività del Palio Junior e soprattutto il tiro alla fune, che per l’edizione di quest’anno è stato rivisto e corretto in modo da garantire un maggior numero di scontri sulla pista dello stadio comunale, le quattro serate hanno regalato degli show imperdibili, anche grazie alla cornice di pubblico sempre sul pezzo, confermando il trend positivo di una manifestazione che negli ultimi anni è tornata ad affermarsi in modo prepotente come uno degli appuntamenti più attesi a amati dal tessuto di Camaiore, e che ha saputo superare indenne anche la pausa forzata del 2020 e del 2021, quando il Palio non venne organizzato per motivi sanitari. La vittoria della Rocca è arrivata sul filo di lana, per appena due punti su un’indomita Marignana (che invece ha portato a casa il Palio della Sicurezza). Sesta vittoria: dalla... Rocca, si guardano tutti dall’alto in basso.

Classifica finale: La Rocca 115, Marignana 113, Pieve 101, Tre Borghi 94, La Badia 85, Capezzano 85, Montebello 81, Montemagno-Seimiglia 74, Vado 72, Nocchi 66, Frati 59.

Albo d’oro: La Rocca 6 (’59, ’60, ’61, ’62, ’23, ’24); Pieve 5 (’11, ’12, ’13, ’14, ’22); Portanuova 4 (’88, ’89, ’90, ’91); Casoli 3 (’63, ’64, ’85); La Verdina 3 (’81, ’83, ’84); Pontemazzori 3 (’15, ’16, ’18); Nocchi 2 (’87, ’10); Frati 2 (’82, ’08); Vado 2 (’86, ’92); Montemagno 2 (’93, ’95); Lido di Camaiore 2 (’17, ’19); Marignana 1 (’79); Lombrici 1 (’80); La Badia 1 (’94).

Marco Principini