La ricorrenza degli Alpini: "Sia di monito contro le guerre"

Il 26 di gennaio, anniversario della battaglia di Nikolajewka, combattuta nel 1943, durante la ritirata dal fronte russo dell’esercito fascista, è celebrato da tre anni come “la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini”. A tal proposito Filippo Antonini, presidente dell’Anpi sottolinea che "in queste commemorazioni non viene, spesso, adeguatamente evidenziato che l’esercito fascista era in Russia alleato a quello nazista, per un’operazione militare denominata “Barbarossa” che non aveva niente di “eroico” avendo come scopo l’invasione dell’Unione Sovietica, che avrebbe dovuto essere “ripopolata” da tedeschi ariani ed utilizzare la popolazione “indigena” o come forza lavoro o sterminata, provocando milioni di morti. Che la giornata degli Alpini, dunque, – conclude Antonini – sia monito contro le guerre, simbolo di pace ed occasione per ribadire le atrocità dei regimi nazifascisti.