La ricaduta turistica. Alberghi già sold-out nei corsi del sabato sera

Fa freddo, ma negli alberghi squillano i telefoni. Volano le prenotazioni e le richieste per i corsi del Carnevale, come nel recente passato da quando la Fondazione ha spostato le date aumentando le notturne. E gli effetti si sentono fino a Lido di Camaiore.

Già l’apertura di sabato è quasi sold out, mentre il corso di chiusura è praticamente a posti letto esauriti. Indefinito il flusso di prenotazioni invece a Forte dei Marmi, dove, come dichiara Paolo Corchia, presidente di Federalberghi, "gli alberghi aperti sono nemmeno 10. Qualche presenza in più per il Carnevale ci sarà, ma su di noi non ha un effetto significativo, come ha invece su Viareggio e Lido". E anche in città tanti alberghi sono ancora chiusi.

Lido di Camaiore si prepara ad accogliere chi, in seconda battuta, cerca per quei giorni una sistemazione. "Le nostre strutture sono aperte al 10% – afferma Maria Bracciotti, presidente di Federalberghi Lido – Faranno i fine settimana lunghi e, per adesso, hanno registrato un grande afflusso per le date del 3 e del 24 mfebbraio. Le altre date sono invece ancora un punto interrogativo, anche se più ci si avvicina, come per il corso domenicale del 10 febbraio, più il flusso e la situazione cominciano a smuoversi".

Una certezza per l’edizione 2024 è invece la situazione alberghiera di Viareggio, dove "gli alberghi sono quasi tutti aperti – dice Maria Rosa Francavilla, alla guida di Assohotel Versilia – e le vendite stanno andando molto bene, su quasi tutte le date: l’unica che ha ancora un pochino meno di vendita è la penultima, quella di domenica 18. Ma, in generale, i pronostici sono molto buoni". Numeri confermati anche da Alessandra Cortopassi, direttrice di Federalberghi Viareggio: "Su quasi 70 hotel viareggini ne saranno aperti 55. L’andamento delle prenotazioni sta andando molto bene, con qualche momento di bassa sulla data del 18, con alta probabilità perché è domenica. Il nuovo calendario dei corsi infatti rende di più, perché permette un soggiorno più lungo rispetto alla canonica notte. Con le prenotazioni per primo e l’ultimo corso da quasi esaurito, una percentuale di occupazione poco più bassa, tra il 50 e il 75 %, per le altre date, una previsione di incassi non è semplice farla, ma in linea generale si prevede buona, in linea col 2023".

Gaia Parrini