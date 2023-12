La Red Bull gli mette le ali. Uno yacht per Verstappen

La Red Bull ti mette le ali. Ma anche motori e idrogetti per navigare fino a 37 nodi. Quanto merita Max Verstappen, tre volte campione del mondo di Formula Uno. Veloce come il vento e presto, forse, anche come l’onda. Il pilota della scuderia di Milton Keynes ha visitato il Cantiere Overmarine che produce gli spettacolari yacht della classe Mangusta. Sta per comprarne uno?

La visita di Max Emilian Verstappen doveva essere segreta, come sempre avviene nei cantieri viareggini che non amano far sapere i nomi dei loro clienti. Ma stavolta il personaggio era troppo famoso e riconoscibile, tant’è che ieri a Viareggio non si parlava d’altro. Il pilota belga-olandese è arrivato in Darsena suscitando lo stesso clamore di quando venne a Viareggio, sulla sua supercar, il monegasco Charles Leclerc della Ferrari. Purtroppo l’alfiere del Cavallino Rampante non serbò un buon ricordo della visita, visto che in quell’occasione gli scipparono l’esclusivo cronografo Richard Mille del valore di 2 milioni di euro. È stato recuperato di recente. La disavventura comunque non ha nulla a che vedere con l’arrivo di Verstappen ieri.

Il tre volte campione, infatti, non è venuto a Viareggio per diporto, anche se il diporto nautico era il suo scopo. Dicono che abbia visionato uno yacht già completato all’interno della divisione Mangusta di Overmarine, accompagnato da uno dei proprietari, Maurizio Balducci, che con la sorella Katia dirige la prestigiosa casa fondata dal padre Giuseppe: uno dei signori della nautica che hanno reso grande il nome di Viareggio nel mondo delle imbarcazioni.

La cantieristica locale rappresenta a livello fiscale la metà degli oltre 6 miliardi fatturati dal settore in Italia, con tassi di crerscita inversamentie proporzionali a quelli della crisi economica europea. E in città sono presenti artigiani dell’indotto (dalle dotazioni tecnologiche agli arredi) che detengono primati mondiali di qualità ed eccellenza.

Infatti motoryacht e velieri made in Viareggio appartengono o sono appartenuti a celebrità e potenti come Adnan Kashoggi, Valentino, Giorgio Armani, Silvio Berlusconi, Rupert Murdoch, Dolce & Gabbana, Mr Metaxa e Leonardo Del Vecchio (Luxottica). Verstappen, primo in pista, è solo l’ultimo arrivato in porto.