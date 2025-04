La raffinatezza di Sanlorenzo a Palma Boat Show

VIAREGGIODue imbarcazioni che raccontano la storia di successo di un modo di fare, vedere e navigare il mare, quelle di Sanlorenzo, il cantiere che ha innovato, dai cantieri viareggini, il mondo della nautica di lusso.Sono SD96 e SX88, i due modelli di Business Unit Yacht che la maison italiana presenterà, dal 30 aprile al 3 maggio, al Palma International Boat Show 2025 che aprirà la stagione nautica del Mediterraneo. Due modelli che hanno scritto la storia del cantiere, una, SD96, elegante evoluzione della linea semidislocante che ha fatto della trasformabilità degli spazi interni la sua carta vincente, ridefinendo il concetto di vivibilità all’interno a bordo, coniuga armoniosamente estetica classica e innovazione. Strutturata su tre ponti, grazie anche all’equilibrio tra design e volumetria, questo modello offre spazi e opportunità superiori rispetto a imbarcazioni di pari dimensioni, con interni caldi e accoglienti, grazie alle tonalità chiare e morbide dei tessuti e del legno.L’altra, SX88, il crossover che fonde eleganza e funzionalità in soluzioni inedite e sorprendenti, propone ampi spazi aperti e grandi superfici vetrate che aprono un dialogo continuo e fluido tra interno ed esterno: estetica e funzionalità si uniscono per offrire un’esperienza di navigazione e di vita a bordo indimenticabile. È, inoltre, uno yacht dal carattere “sociale“che unisce alla vita a bordo all’impegno di Sanlorenzo per la sostenibilità: la combinazione d innovazioni tecnologiche di illuminotecnica, sistemi a bordo a basso consumo, isolamento termico ottenuto dalle speciali vetrate utilizzate e dalla grande riserva di energia data dalle batterie al litio, permette a SX88 di offrire dalle 4 alle 8 ore di emissioni zero, mantenendo operative tutte le funzionalità dell’imbarcazione. Raffinatezza, intelligenza, socialità e sostenibilità, come essenza di Sanlorenzo, e dei suoi yacht.