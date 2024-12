La raccolta di generi alimentari della Lega. E poi le firme pro Salvini e donne dell’Iran

Sono stati montati dei gazebi in passeggiata da parte della Lega. Duplice l’obiettivo: quello di effettuare una raccolta alimentare le le famiglie più povere e quello di far sentire la propria voce a livello politico. E così nell’arco di due giorni sono stati portati generi alimentari non deperibili e prodotti per l’igiene personale, senza far mancare viveri per gli animali d’affezione, "vergando quel piccolo ma sostanziale impegno – ha detto il segretario del partito Maria Domenica Pacchini – verso i nostri concittadini per Natale (al di là delle associazioni di volontariato che se ne occupano sistematicamente) consistito nel voler significare un aiuto aggiuntivo da parte della Lega".

Sul fronte politico sono state raccolte firme a sostegno di Matteo Salvini, cui si è aggiunta una rappolta firmepromossa in questi giorni dall’onorevole Susanna Ceccardi contro il velo islamico indossato nelle scuole italiane: già raccolte 150 sottoscrizioni, "conferendo a entrambe le iniziative – ha detto la Pacchini – un risultato significativo. Manifestiamo tutta la nostra solidarietà alla cantante iraniana Parastoo Ahmadi, arrestata per aver cantato senza velo".