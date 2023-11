La Provincia celebra i 150 anni di Galileo Chini

VIAREGGIO

"Sogno di un’epoca. Galileo Chini e la Versilia nei primi del ‘900". È il titolo di un ciclo di incontri per conoscere meglio l’artista, in occasione dei 150 anni dalla nascita. Gli appuntamenti saranno tenuti a Villa Argentina, uno dei luoghi simbolo dell’opera chiniana, il 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre alle 16.30 con ingresso gratuito, e con un massimo di 35 persone per cui è preferibile prenotare al 0584.1647600 oppure: [email protected]. È stato Nicola Conti, vice presidente della Provincia, ente proprietario della villa, a presentare l’evento: "Artisti come Chini hanno scritto la storia dell’arte italiana e che oggi non sono conosciuti come dovrebbero. Per questo vogliamo celebrare un’artista ha dato tantissimo alla Versilia e al contesto culturale di inizio Novecento". Il 14 novembre il tema sarà "Galileo Chini e la scoperta della Versilia" della critica d’arte Claudia Menichini, e con l’intervento della nipote, Paola Chini, del presidente della provincia, Luca Menesini e di Ilaria Boncompagni della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara. Il 21 novembre, sarà Gilda Cefariello Grosso, storica dell’arte e già conservatrice del Museo Chini di Borgo San Lorenzo di Firenze, a parlare di “Galileo Chini e la ceramica per architettura”. Mentre nel terzo incontro del 28 novembre, Paolo Bolpagni storico dell’arte e direttore della Fondazione Ragghianti Ets Lucca, relazionerà su "Chini e Puccini: un’amicizia fra Oriente e Versilia".

Walter Strata