La promozione firmata Hotel Royal

Grande risalto per l’Hotel Royal al TTG di Rimini. Si tratta del marketplace per promuovere il mondo del turismo. Il Royal con il suo stand ha illustrato le bellezze del territorio, sia dal punto di vista turistico che culturale. Erano presenti il direttore generale Marino Patruno e la vice Mariarosaria Musello insieme all’assessore al turismo Alessandro Meciani. TTG Travel Experience è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale e rappresenta un laboratorio di idee per operatori di tutto il mondo.

"Il Grand Hotel Royal – dice Marino Patruno – è presente nel padiglione della Regione Toscana insieme ai rappresentanti del Consorzio di Promozione Turistica. In grande spolvero la Toscana e la Versilia reduce da una stagione turistica da incorniciare. Dopo un’annata interessante, ancora migliore del 2022, noi continuiamo con la promozione del territorio e del nostro albergo presenziando alle più importanti manifestazioni turistiche, tanto che a novembre saremo alla fiera di Londra".

L’hotel, uno dei simboli del viale a mare viareggino, non ha accusato il generale calo di turisti riscontrato a livello nazionale "dato che la clientela – spiega ancora il direttore generale dell’albergo – è da decenni più che altro straniera, con moltissimi inglesi che ormai hanno scelto Viareggio come meta abituale delle loro vacanze. La presenza dell’assessore Meciani ci conforta e ci spinge a fare sempre meglio nell’interesse non solo del Royal ma ti tutto il comparto turistico ed economico della Versilia. Solo con il lavoro e la programmazione verso il mercato internazionale si possono ottenere grandi risultati da ribadire con forza nell’arco degli anni".