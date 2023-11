La promozione della Francigena. Bando statale da 150mila euro

Il Comune va a caccia di risorse per sistemare il tratto della via Francigena di propria competenza. Risorse da reperire nel ’Fondo per i cammini religiosi’. Nello specifico, il Comune punta al consolidamento del muro di contenimento che sostiene il percorso pedonale lungo il torrente Freddana tramite la messa in opera di una scogliera di massi naturali e la realizzazione di micropali; l’installazione e integrazione della cartellonistica per i pellegrini, dall’ingresso nel territorio comunale fino a Valpromaro; e più in generale la promozione e la valorizzazione della 27ª tappa della Francigena (quella in cui rientra il tratto di competenza massarosese) mediante l’aggiornamento del sito istituzionale e la digitalizzazione dei percorsi e degli accessi. L’importo complessivo è stato stimato dall’ufficio lavori pubblici in 150mila euro.