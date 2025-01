La promozione del territorio sulle piste da sci. Successo per i "Giochi studenteschi" all’Abetone

Anche il binomio scuola-sport può contribuire a promuovere il territorio oltre i confini cittadini. È stata infatti un successo la partecipazione degli studenti – oltre 60 provenienti da tutta la Versilia – ai recenti "Giochi studenteschi invernali" organizzati dallo Sci club VersiliaSki di Pietrasanta agli impianti sportivi dell’Abetone. Tre i trodei in palio: il "Città di Pietrasanta" per la gara maschile, il "Città di Forte dei Marmi" per quella femminile e il trofeo dedicato alla Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana, sostenitrice della manifestazione. "Un’occasione di promozione ‘fuori sede’ per Pietrasanta e la Versilia – dice l’assessore Matteo Marcucci, presente alla premiazione – grazie a un’attività sportiva come lo sci e ai ragazzi delle scuole medie di tutto il comprensorio: la nostra è una destinazione turistica versatile e dinamica e può essere apprezzata anche da chi ama l’inverno".