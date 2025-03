La presidente delle giurie: "Un evento con Viareggio"

"Farò in modo di portare il Carnevale di Pietrasanta sempre più in alto: sto pensando a un’iniziativa da fare insieme a Viareggio, per ora non posso aggiungere altro". Per la presidente delle giurie Franca Dini non c’era modo migliore di debuttare in questo ruolo. La sua prima volta è di quelle che davvero non si scordano mai. "Mi sono innamorata di questo Carnevale – spiega – e sono rimasta colpita dalla passione e dall’amore che ci mettono le contrade. Le mascherate mi sono entratre nel cuore, con tutte quelle scenografie curate, e anche i vestiti erano tutti fatti con amore. Questa prima volta mi ha entusiasmato, insieme all’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci e a tutto l’ufficio vogliamo creare qualcosa di innovativo che dia ancor più importanza alla città di Pietrasanta. Di sicuro riporteremo artisti all’apertura dei corsi come abbiamo fatto con Paolo Ruffini, Jo Squillo e le sue ballerine, e oggi (ieri, ndr) le ballerine di Rio. Daremo ancora più visibilità alla manifestazione". Anche il sindaco Alberto Giovannetti ha sottolineato il clima di "partecipazione, gioia e allegria", e così pure l’assessore Cosci: "Il sole bacia i belli e noi quest’anno lo siamo sempre stati. Un plauso ai carristi per la dedizione con cui hanno realizzato le loro opere e ai costumisti per il loro prezioso e insostituibile volontariato. È stata un’edizione eccezionale, fatevi tutti un applauso perché ve lo meritate. Grazie anche a Franca Dini per l’eccezionale lavoro che ha svolto anche se era solo la sua prima volta. Amicizia e divertimento: è questa l’essenza del nostro Carnevale". Le liete notizie, infine, sono arrivate anche dai botteghini. Ieri sono stati staccati 1.984 biglietti, più 1.200 omaggi, per un toale di 6.976 biglietti venduti e un incasso di 34.880 euro.

d.m.