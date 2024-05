La povertà è in costante aumento. Cento famiglie si rivolgono ad Azzurra: "Ogni giorno viene gente nuova"

Il ventaglio delle cause è ampio e va dal caro-vita fino a difficoltà improvvise dovute alla perdita del lavoro o della casa. Il risultato è che l’asticella della povertà continua a salire, come dimostrato dal numero delle famiglie che si rivolgono alle associazioni per ritirare pacchi di generi alimentari. Sono circa 100 quelle si recano all’ex Cro di Pontestrada, dove ha sede “Azzurra“, che ha rinnovato il direttivo eleggendo come presidente Mario Giannelli, impresario in pensione nonché portavoce dei residenti del quartiere Macelli. "La priorità – spiega – è darci un organigramma preciso, cercando di motivare e invogliare i consiglieri, oltre a trovare più gente possibile. Ci danno una mano una quindicina di volontari ma per ripartire a pieno ritmo sarebbe importante poter contare su un’ampia base di cittadini che vogliano dedicare un po’ del loro tempo a chi ha bisogno".

Secondo Giannelli più che i numeri ad impensierire è il problema in sé. "Più volontari significa anche più raccolte – prosegue – a cui dobbiamo aggiungere donazioni e offerte. Ma non basta: mi auguro che oltre ai privati anche enti e istituzioni facciano la loro parte. Aiutiamo chi risiede anche in altri comuni, purché presentino l’Isee per ritirare il pacco, documento che non serve invece per frutta e verdura, dove basta la dichiarazione dei servizi sociali". Ritiri che avvengono il secondo giovedì del mese: ogni pacco (20-25 chili) contiene generi di prima necessità e a lunga conservazione (pasta, latte, formaggi, olio, lenticchie, biscotti, farina, tonno, fagioli, ceci, succhi di frutta, passate di pomodoro, surgelati, pollo e gelati). "Ogni giorno si affaccia gente nuova – conclude – e vorremmo accontentarli tutti, inclusi i più reticenti: siamo orgogliosi di servirli, vengano senza timore. Ringrazio Eurospin che ci fornisce frutta e verdura tre volte la settimana, con le iniziali 5-6 persone diventate oltre 20, e la ’Pietrasanta sviluppo’ che attraverso il centro cottura di Strettoia ci assicura 30 pasti caldi ogni venerdì. A settembre faremo un incontro al Cro per fare un bilancio, spiegare gli obiettivi e festeggiare il decennale". Oltre a Giannelli le altre principali cariche sono quelle del vice presidente Giancarlo Bertoni, il cassiere Aldo Manelli, il segretario Viliano Torricelli, il magazziniere Giuseppe Macchiarini e la coordinatrice per la manutenzione sede Daniela Galeotti.