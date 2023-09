La polemica per l’antenna al Tori "L’area è tecnicamente idonea"

L’assessore Iacopo Menchetti replica alle accuse sull’antenna per la telefonia al Tori. Vicina agli impianti sportivi, invasiva e deturpante: questo quanto i cittadini hanno rilevato. E’ scontro aperto con le minoranze. "L’amministrazione si è dotata di uno scrupoloso strumento di pianificazioni, il Regolamento per l’installazione ed il controllo degli impianti di radiofrequenza, frutto di un’approfondita valutazione tecnico politica – chiarisce Menchetti – che ha individuato aree idonee alle nuove installazioni a salvaguardia della salute dei cittadini, dei valori paesaggistico-ambientali e dei livelli di servizio. Quindi una zona ‘adatta’. Associato al Regolamento vi è un programma comunale degli impianti, che i gestori e le società sono tenuti a rispettare. La precedente amministrazione si dotò così di uno strumento in grado di inserirsi in un contesto normativo che a livello nazionale è fortemente sbilanciato a favore di chi installa e promuove nuove installazioni e che le esonera da qualsiasi intervento politico decisionale delle amministrazioni locali".

"Sul solco di quel regolamento e di quel programma – aggiunge – procederemo già in questo mese a un suo aggiornamento, allo scopo di rafforzare le misure di controllo delle nuove installazioni e di presidio delle esistenti a tutela della cittadinanza. Nessuno, almeno non noi a Camaiore, intende dunque macellare il paesaggio o esporre a rischi la salute della nostra comunità. Per questo abbiamo vigilato sulla correttezza di tutto il procedimento amministrativo da tempo attivato per le nuove installazioni, e continueremo a farlo con nuovi monitoraggi che curerà l’ufficio ambiente sui livelli di emissione, anche con il supporto dell’Arpat. A ulteriore garanzia dell’interesse pubblico – chiude Menchetti – il Comune ha applicato una norma contenuta nel Piano Operativo che consente il cositing delle apparecchiature radio per le funzioni di protezione civile come ulteriore compensazione richiesta ai soggetti che hanno proposto la nuova installazione". Intanto anche Fratelli d’Italia e la Lega attaccano l’amministrazione su questo tema.

Isabella Piaceri