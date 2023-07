La Piccola Atene A spasso tra arte Caffè e spettacoli

Una lunga passeggiata dall’entrottera al mare, attraversando l’arte, la danza e gli approfondimenti del “Caffè“. In questo fine settimana proseguono mostre e appuntamenti nel centro storico di Pietrasanta ed entra nel vivo il 44° Festival "La Versiliana", dove oggi alle 18,30 di terrà l’incontro "Diventare Lead-Hers rimanendo donne" e alla stessa ora, per i più piccoli, lezione di creatività nell’area bambini. Domani, alle 18,30, sempre al “Caffè“ della Versiliana incontro sul "Sistema dei porti toscani del Tirreno settentrionale, un modello di sviluppo virtuoso e sostenibile". Alle 21,30 il Teatro Grande accoglierà lo spettacolo di danza in prima nazionale "Prochain Arret" (ingresso a pagamento). Domenica ancora riflettori puntati sul Festival di Marina di Pietrasanta dove alle 18,30 si terrà l’incontro "Alla scoperta della sessualità femminile" nello spazio Caffè e laboratori di gioco creativo per i bambini. Alle 21,30 altra serata all’insegna della grande danza con "Etoiles e Solisti del Teatro San Carlo di Napoli", di scena al Teatro Grande (ingresso a pagamento). Fra centro storico e Marina proseguono le mostre “Flowers for Future”, nel palazzo comunale e in piazza Matteotti; “Exploring the Ego of Times” al museo Archeologico di Palazzo Moroni; “I’ll be back soon”, all’interno del Battistero del Duomo di San Martino; “Con altri occhi” in sala delle Grasce e “Genesis” al San Leone; “La mia Guernika”, murale di Tano Pisano in via Sant’Agostino; “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, da via Versilia alla sommità del pontile; e “Fragilità”, la grande mostra firmata da Bernard Bezzina con installazioni in piazza Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale di Sant’Agostino.