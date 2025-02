La perplessità del Pd: "Governo contrario"

Se Bergamini e Forza Italia esultano, il Partito Democratico rimane attendista. E chiede chiarezza al governo Meloni sull’effettiva possibilità di realizzare il Museo della Strage. "I parlamentari di maggioranza ci devono dire se c’è la reale volontà politica di istituire, in tempi brevi e certi, un Museo a Viareggio in memoria delle vittime e per la sicurezza ferroviaria – si legge in una nota dei deputato Dem Emiliano Fossi e Marco Simiani –; quello che sappiamo ad oggi è che il governo è contrario a questa iniziativa, avendo in più occasioni affossato l’emendamento presentato dal Pd e poi replicato da altri esponenti di destra. La Camera ha approvato un nostro ordine del giorno al Decreto Cultura che impegna l’esecutivo a realizzarlo, ma un atto similare era stato già votato sette mesi fa e nulla è stato fatto. Serve ora chiarezza nei confronti soprattutto delle famiglie delle vittime e di un territorio ferito che vuole certezze e non eterne promesse". Secondo gli esponenti del Pd, "il Decreto Cultura sarebbe stato il veicolo legislativo privilegiato per istituire il Museo, dopo i tentativi fatti con la legge di bilancio, anche perché le risorse necessarie sono minime: vi erano infatti emendamenti bipartisan su un testo condiviso con i familiari delle vittime. Quello che manca è, ancora una volta, il coraggio e la determinazione da parte della destra. Chiederemo ora la calendarizzazione rapida della proposta di legge Pd ferma da oltre un anno".