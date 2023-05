“La pazza gioia“ Spot per la Versilia

Nel maggio di sette anni fa, Viareggio e la Versilia finirono dritti dritti nel grande schermo grazie ad un film che poi avrebbe vinto il David di Donatello (con l’aggiunta di altri tre premi, miglior regista, migliore attrice protagonista, migliore scenografia): "La pazza gioia" di Paolo Virzi, con Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, un tandem femminile che in quel film dimostrò una bravura fuori dal comune. La spiegazione di questa inattesa pubblicità è che moltissime scene erano state girate mesi prima proprio in città e nei dintorni, particolarmente suggestive e ‘promozionali’ quelle al Carnevale, nel corso di una sfilata dei carri sui viali a mare, con il contorno di gente e di colori. Siccome il film venne accolto con consensi di critica e di pubblico – una storia struggente, drammatica ma con immancabili spunti da commedia, la firma d’autore del regista livornese – per Viareggio e la Versilia fu davvero una splendida occasione per mostrarsi belle e attraenti: con la stagione estiva alle porte non ci poteva essere migliore opportunità. Una pubblicità indiretta, dunque, garantita dal giro... di Viareggio e della Versilia che la troupe guidata da Paolo Virzi fece per diverse giorni: dall’area di confine fra Viareggio e Massarosa, sul raccordo della variantina costruita dalla Salt - le due donne in ‘fuga’ su una spider rossa, capelli al vento: fu anche la locandina del film -, alla pineta, dalle serate in discoteca al Seven Apples di Marina di Pietrasanta, fino al pronto soccorso dell’ospedale unico, la spiaggia viareggina dove si ‘consuma’ sul finire del film una delle scene più commoventi. Il tutto accompagnato ovviamente anche dalla presenza di comparse, alcune delle quali - soprattutto i bambini - scritturate in una scuola del centro storico viareggino grazie alla sensibilità dell’allora dirigente scolastica Barbara Caterini. D’accordo, ne siamo perfettamente convinti, che “La pazza gioia” non produsse l’effetto-Montalbano per la villetta di Punta Secca (aumento vertiginoso dei visitatori nell’abitazione-fiction del commissario di polizia più amato) ma per Viareggio e la Versilia fu una vetrina di non poco conto che continuò per tempo, visto che il film, presentato in anteprima e fuori concorso al festival Cannes del 2016, ha continuato a fare incetta di premi anche l’anno successivo a quello di uscita sugli schermi. “La pazza gioia” è andato così ad allungare l’elenco dei film girati nella nostra zona che hanno fatto centro, rimanendo nella memoria di chi ha scelto di vederli.