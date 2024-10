La palestra del futuro. Macchinari innovativi e unici al mondo all’Hotel Esplanade

VIAREGGIO

Un percorso, nell’innovazione, iniziato un anno fa e avviato ora al suo compimento, quello dell’investimento e di un viaggio, nel futuro, dello sport e del turismo, che l’Hotel Esplanade, tra le sue stanze, saloni, e palestre, propone ai suoi ospiti, e a tutta la cittadinanza. Era una palestra dai macchinari unici, esclusivi, performanti, e non invasivi, con valutazioni ed allenamenti ad altissimo livello per atleti professionisti, come anche per dilettanti e sportivi alle prime armi, quella promessa e annunciata appena un anno fa, e che sarà inaugurata, domani, dalle 11 alle 19.

"Una palestra aperta a tutti, che avrà una zona fitness normale e una per le valutazioni, con macchinari di technobody e vald performance, che permettono allenamenti mirati alla persona, valutando tutti i suoi aspetti", spiega Virginia Becciani, direttrice della palestra e preparatrice atletica. Macchinari, dall’analisi del gesto atletico e posturale, all’equilibrio dinamico e alla forza della muscolatura e delle strategie di movimento, che completano un’offerta unica in tutta Italia, e che, porterà, a dicembre, un’ennesima novità con una spa aperta ai clienti e all’esterno, incentrata non soltanto sul relax ma anche sul recupero dell’atleta e della persona con attrezzature particolari. E in nome proprio di queste innovazioni, particolarità e professionalità che l’Hotel ospiterà, il 13 e il 14 ottobre, il congresso nazionale Lamica, organizzato dall’ex medico della nazionale di calcio, Enrico Castellacci, e che riunirà in città i medici sportivi di calcio di serie A e serie B con un focus sulla lesione del legamento crociato anteriore, data la frequenza di casi di infortuni, così come sulla prevenzione di queste lesioni, della medicina rigenerativa, e anche sul professionismo nel calcio femminile italiano e la cardiologia dello sport del futuro. Perché è, infatti, proprio al futuro, della medicina del calcio, e anche del turismo, viareggino, per cui centinaia di persone visiteranno la città, passeggeranno per le strade e i monumenti liberty, a cui questo convegno guarda.

"Un evento importante perché la salute dell’atleta possa essere salvaguardata, con eccellenze di rinnovamento, studio e ricerca perché si possa prevenire l’infortunio o, se subito, rientrare velocemente - afferma l’assessore allo sport, Rodolfo Salemi - Ed importante perché vengono a parlarne qui, dimostrando che Viareggio non è in fase di crescita, ma è già cresciuta ed è al centro di una sinergia tra pubblico e privato, in cui l’amministrazione cura e dà attenzione a questi eventi, e gli imprenditori e le strutture della zona investono in maniera importante. Offrendo e creando occasioni per far parlare all’esterno e creare una risonanza mediatica".

Gaia Parrini