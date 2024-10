La palestra al Marzocchino. A breve sarà inaugurata

Lavori in dirittura di arrivo per l’ampliamento della palestra Piero Greco di Marzocchino. Gli interventi, iniziati a fine luglio, sono stati portati avanti con regolarità così da disporre con l’autunno di questo nuovo spazio: la struttura, oltre a dare risposta agli alunni della scuola media Pea, ospita la Jump Volley, l’associazione La Rosa e la squadra di pallavolo femminile VP Volley. La palestra dalla prossima settimana potrà usufruire di circa 62 metri quadri in più, grazie alla realizzazione di un prefabbricato in aderenza alla struttura dove troveranno posto un magazzino, i locali per il primo soccorso e i bagni per il pubblico, compreso quello per disabili.Nel corso dei lavori di ampliamento, l’edificio è stato interessato anche da un generale restyling, con una ritinteggiatura delle pareti. "Nelle prossime ore saranno gettate le rampe per gli scivoli – spiega Giacomo Tarchi, consigliere delegato allo sport – così che la prossima settimana la struttura sarà completata in ogni suo aspetto. Le ditte hanno condotto i lavori con assiduità, serietà e con un vero e proprio spirito di servizio, consapevoli dell’importanza che ha questa struttura per il territorio.

Il costo preventivato di 200 mila euro ha permesso, attraverso oculate economie, di procedere anche a una generale imbiancatura e di acquistare gli arredi". "Proseguiamo così regolarmente – sottolinea il sindaco Lorenzo Alessandrini – il potenziamento delle strutture sportive".