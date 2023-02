La nostra sorpresa di San Valentino Mandate i vostri messaggi d’amore

Si avvicina il giorno più atteso degli innamorati. Martedì sarà celebrato un altro San Valentino. Tra cene a lume di candela e regalini fra spasimanti, anche noi de La Nazione abbiamo deciso di dedicare un nostro spazio per rivolgere un auguro, un pensiero alla persona che si ama. A una parte importante, insomma, della nostra esistenza, con la quale condividiamo gioie e dolori. Un modo per salutarlo e per fare una sorpresa, perché il pensiero di un giorno accompagni la coppia per sempre.

E da quando abbiamo lanciato l’iniziativa sono già tanti i messaggi arrivati in redazione per San Valentino. La Nazione di Viareggio infatti offre ai suoi lettori la possibilità di fare una sorpresa al proprio partner: basta inviarci un messaggio e sarà pubblicato martedì mattina. L’invito è rivolto a chiunque voglia sorprendere la persona amata attraverso una pagina di giornale totalmente inattesa. Un regalo speciale, a costo zero. Come fare per partecipare? Basta inviare una mail che abbia per oggetto le parole "Messaggio di San Valentino" all’indirizzo [email protected] La scadenza è lunedì alle 12. Il testo può essere romantico, divertente, in forma di prosa o di poesia.

Date pertanto libero sfogo alla fantasia e alla passione: raccontateci il vostro amore, come vi siete conosciuti, le difficoltà e le gioie condivise, le prime emozioni e quelle che ancora vi fanno battere il cuore dopo una vita mano nella mano o anche soltanto dopo poco tempo insieme. E’ anche possibile allegare una foto (in formato .jpg) della coppia. L’importante è che sia indicato il nome (o soprannome) sia del mittente sia del destinatario del massaggio.

Dunque perché non fare una sorpresa a chi si ama? E’ anche un’iniziativa particolare rivolta a chi volesse riscoprire il gusto della scrittura. Non una mail, non un sms, ma una dedica come una volta, scritta di proprio pugno, che pubblicheremo sul giornale di carta. Un modo per dare importanza alla vostra unione e alla persona che amate. Saranno pubblicati tutti i messaggi che arriveranno al nostro indirizzo di posta elettronica confidando di fare una cosa gradita ai nostri lettori.

red.viar.