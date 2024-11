La Nonviolenza. Mostre, progetti e conferenze

Inaugurata a Villa Bertelli la quarta edizione de “La genetica della nonviolenza” organizzata dall’associazione Fortemente Noi in collaborazione con la Galleria del Trasmanierismo Contemporaneo. Gli studenti delle classi seconde del liceo scientifico Chini Michelangelo, alla presenza dell’assessore alla pubblica istruzione, Elisa Galleni e della dirigente scolastica Monica Biagi, hanno incontrato la giornalista e scrittrice Ilaria Bonuccelli che ha illustrato loro il progetto che andrà a realizzare a scuola. Alle 10.30 dopo la presentazione ufficiale della mostra alla presenza del fotografo Rossano Dallari e del maestro d’arte Marco Malavasi è stata aperta ufficialmente la mostra “Metamorfosi, fotografia e pittura a confronto ” a cura della galleria d’arte di Sassuolo ‘Transmanierismo Contemporaneo’. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente nella sala Ferrario fino a domenica. Poi l’intervento della psicoterapeuta Valentina Groppi dello sportello di ascolto di Donne per le Donne alla Croce Verde di Forte dei Marmi, con i risultati del suo progetto “Educare all’Affettività nelle scuole“, un percorso volto a potenziare le competenze emotive e relazionali, a promuovere l’empatia tra gli alunni e ad accrescere l’autostima. Il progetto sarà proposto quest’anno alla primaria delle Canosse. “La genetica della nonviolenza” culminerà sabato alle 17 in una conferenza sul rapporto tra la rappresentazione artistica e le problematiche sociali legate all’attualità, alla quale parteciperanno il sindaco Murzi e presidente della commissione pari opportunità, Ilaria Bonuccelli, Valentina Groppi, Elisabetta Guarnieri avvocato, il gallerista Stefano Danieli, la curatrice Carmen Vicinanza, gli artisti Rossano Dallari e Marco Malavasi, Monica Balloni presidente dell’associazione Fortemente Noi.