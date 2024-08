La nomina di Lucchesi: "Un profilo competente e professionale"

1"Il profilo individuato dal Governatore Giani – dice Andrea Giannecchini, presidente provinciale CNA augurando buon lavoro all’ingegner Massimo Lucchesi per la sua nomina a Segretario dell’autorità portuale Regionale - corrisponde per competenze professionali ed esperienza a questo ruolo importante e strategico per l’industria nautica viareggina. Abbiamo gradito l’impegno all’ascolto e alla sintesi emerso nella sue dichiarazioni in conferenza stampa. Questo atteggiamento di apertura fa ben sperare ad un proficuo rapporto ed interlocuzione con gli stakeholders del porto di Viareggio e delle altre realtà rappresentate – conferma Giannecchini - Cna è sempre stata più che attenta alle questioni del Porto e dei nodi importanti per il suo sviluppo, evidenziandone le criticità e avanzando proposte concrete e innovative come, ad esempio, il progetto della comunità energetica. Siamo sollevati per la conclusione di questa singolare vicenda consapevoli, però, che il tempo perso è stato troppo e molte opportunità purtroppo perdute per sempre. Viareggio ne ha indubbiamente risentito nel suo ruolo Distrettuale Toscano ed Alto Tirrenico".