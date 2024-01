La Ndm porta a casa altri due titoli nazionali. L’ultimo anno ha regalato enormi soddisfazioni

Due titoli nazionali con la coppa rally di 5^ zona categoria Rally5 e contestuale titolo Under 25 e, inoltre, terzo posto nella gara finale a Cassino, sono i risultati più importanti del 2023 ottenuti dalla scuderia Ndm Tecno di Massarosa, guidata da Leonardo Bertolucci. Ottime prestazioni anche in Toscana, con il successo nella coppa rally di 6^ zona, sempre nella categoria Rally5, per Giacomo Martinelli e Carlotta Dallai, con la Renault Clio. Quattro gare e quattro successi, alla loro prima annata con la vettura (con la vittoria a Lucca) sono la bella sintesi di una stagione ricca di soddisfazioni. La Ndm Tecno ha contribuito in modo particolare, con la sapiente preparazione delle vetture da gara, alla stagione motoristica marcata Toyota, nello specifico della GR Yaris. Al volante il trevigiano Mattia Zanin, uno dei giovani più interessanti del panorama nazionale, con Fabio Pizzol in vettura. Ndm Tecno ha conquistato due terzi posti assoluti ai rallies di Scandicci e della “Fettunta”. Si tratta dei primi due podii ottenuti dalla piccola vettura giapponese, che già aveva scalato le classifiche in diversi rallies, anche vicino al podio, ma mai vi era salita sopra. La soddisfazione è stata certamente sotto il profilo sportivo, ma particolarmente anche sotto l’aspetto tecnico, in quanto era la prima volta che Ndm Tecno interveniva sulla GR Yaris. Proprio con questa auto si è chiusa a Sperlonga la stagione 2023 con al volante Bartolomeo Solitro e Alberto Porzio. I due rallisti, al debutto con la vettura, dopo diverse altre esperienze con le trazioni integrali anche di alto livello, hanno finito in seconda posizione di categoria.

