La nautica incontra l’intelligenza artificiale. Gli eventi organizzati per la regata Bastia

Il Festival della Robotica, che si svolgerà a Pisa dal 24 al 26 maggio, in collaborazione con Navigo, una delle principali reti di aziende nautiche d’Europa, ha organizzato al Club Nautico viareggino, nei giorni della regata Viareggio Bastia Viareggio, dal 25 al 28 giugno, un evento dedicato alla robotica marina e, in particolare, a quella da diporto. In occasione dell’evento, si terranno convegni che vedranno l’intervento di professori universitari, esponenti del settore navale e dello sport velico sui temi della nautica e su come viva di pari passo con l’evoluzione della robotica e dell’inteliggenza artificiale. Alla realizzazione dell’evento ha dato un grande contributo anche il professor Paolo Ferragina dell’Università di Pisa: "L’area pisana esprime a livello accademico eccellenze nella robotica - spiega Ferragina - mentre Viareggio è un’eccellenza nautica. È stato quindi stimolante e soddisfacente per me contriuire a questa iniziativa per la sua valenza di natura scientifica e industriale, che avrà un impatto anche al di là dei confini regionali visto il ruolo della nautica viareggina a livello internazionale".