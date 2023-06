La musica live Torna Jerry Calà In Capannina

Il ritorno di Jerry Calà (nella foto), rock, musica d’autore, jazz, jam session, omaggi ai Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Duran Duran e Ligabue. Stasera al Cro di Pietrasanta il trio Spaghettigrass: Fabio Ragghianti voce e chitarra, Manolo Cacciatori voce e mandolino e Mauro Puliti voce e basso. Al Fanatiko in Passeggiata gli Abba Dream per omaggio al gruppo svedese. Al Vegas Vialone lungo weekend con gli Artichockes, cover band degli Articmonkey che proseguirà domani con la Strimpelleria Nostrale Pearl Jam e Alice in Chains e sabato con la Inframellow Britsch Band. Domani alle 19,30 al Garnish a Viareggio jazz del duo Rossaluna. Al Villa Tarabuso a Montramito dance party con i Funkastici. Il grande evento alla Capannina di Franceschi dove dopo il pianobar di Stefano Busà tornerà sul palco principale Jerry Calà con lo show di canzoni e sketch. Al Twiga a Fiumetto Alessandro Ristori e band The Portofinos. Al Bagno Marzocco inaugurazione della nuova cucina con la musica dei De La Tour Starlight Trio. Al Fanatiko serata inedita per i fan dei Duran Duran. Al Bar Centro Piano di Conca jam session del venerdì. Sabato al Twiga Rudy Smaila cantante-attore figlio di Umberto dei Gatti di Vicolo Miracoli con un live-show. Al Sakay a Lido jam session. Al Fanatiko Paul Moss. Al nuovo Free Sound Live Club a Montramito i Blow my Zeppelin con omaggi al gruppo britannico di Plant & Page e Ozzy Osbourne: ospiti i Moonstreamer. Al Bar Centro blues rock dei Mood Sound. Serata finale domenica al Fanatiko con omaggio al rock di Ligabue. Al Villa Tarabuso aperitivo con musica jazz e jam session.

Dario Pecchia