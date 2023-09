La musica live. Tante esibizioni nel weekend

Proseguono gli appuntamenti con i concerti nei locali della Versilia. Si inizia stasera all’Indian Club al Varignano con il pianobar di Roby alle tastiere. Domani “La sala prove del Sakay” a Lido ospiterà Oscar Bauer, musicista toscano con un forte legame con blues, jazz e musica anglosassone: attraverso questi generi esprime una personale visione della musica tra le sue radici e territori word-music con citazioni dalle tradizioni celtiche, hawaiiane, folk europeo e mediterraneo and the Young Lions. Al Corsaro Rosso in Darsena toneranno gli Spari Sopra, cover band di Vasco Rossi. All’Almarosa al Forte show del cantante e trasformista Gianmarco Puccinelli con il viaggio a 360° gradi nella musica italiana, soprattutto al femminile. Domani musica live anche al Garnish a Viareggio con i King House e per chi vuol cantare o esibirsi appuntamento al Tacabanda sulla Marina di Torre del Lago con Maurizio in consolle. Al Vegas suonerà il metallo pesante dei Room 6. Sabato il locale del Vialone ospiterà i Trauma Cranico.

Sabato si inizierà con la jam session blues al Sakay. La serata della Capannina di Franceschi inizierà con il matador del pianobar Stefano Busà e proseguirà con la live band in pista centrale in attesa del concerto di sabato 29 settembre di Pago, cantante e personaggio Tv che porterà il suo pop in Versilia.

Al Rosolaccio a Tonfano torneranno le jazz night del sabato con la talentuosa cantante newyorkese Sivan Arbel (in foto), che sarà accompagnata da Francesco Pierotti al contrabbasso e Simone Basile alla chitarra. Al Corsaro andrà di scena il rock anni ‘˜70 e ‘˜80 degli emiliani Jackie Rose. Si chiude domenica con la jam session del Garnish.

Dario Pecchia