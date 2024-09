La musica del compositore incanta il mondo

Proseguono nel mondo gli eventi dedicati alle Celebrazioni pucciniane che vedono protagonisti il Festival Puccini e i suoi artisti, promossi dalla Fondazione Festival Pucciniano in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e la rete degli Istituti di Cultura e il Comitato Nazionale per le Celebrazioni.

Un grande successo quello che ha accolto gli artisti Claudia Pavone, Carlo Raffaelli ed Elisa Montipò a New Delhi; ospiti dell’Istituto Italiano di Cultura per un concerto e una coinvolgente masterclass presso la Neemrana Foundation, la più prestigiosa scuola dedicata al belcanto e alla musica lirica della capitale indiana. L’evento è stato affiancato dalla mostra prodotta dalla Fondazione per le Celebrazioni del centenario “Giacomo Puccini: His Life, His Music, and His Festival” che esplora la vita e l’opera del musicista, con una sezione specifica dedicata al festival Puccini di di Torre del Lago.

Prossima tappa Ottawa, che vede protagonisti gli artisti Claudia Pavone, soprano, Valerio Borgioni, tenore e la pianista Chiara Mariani, del Gala Pucciniano con un programma delle più famose arie tratte dal repertorio di Puccini. Al Teatro Nazionale di Bucarest, sabato, andrà in scena la prima delle rappresentazioni di Manon Lescaut per la regia di Massimo Gasparon e rappresentata la scorsa estate al Festival Puccini.In rappresentanza della Fondazione parteciperà il vicepresidente Paolo Spadaccini, oltre ad una nutrita delegazione degli Amici del Festival Pucciniano.