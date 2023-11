La mostra mercato al femminile

Una mostra mercato promossa da Donne in Campo Cia in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento è a Viareggio in Piazza Campioni sabato dalle 9 alle 16. Imprenditoria agricola come opportunità per superare la dipendenza economica di genere, questa l’idea che sta alla base dell’iniziativa fortemente voluta e promossa dalla Confederazione Italiana Agricoltori con il patrocinio del Comune di Viareggio.

Miele, vino, ortaggi, olio e fiori, le aziende CIA e le donne contadine della Confederazione Italiana Agricoltori saranno in prima linea con le loro eccellenze e la loro professionalità. Il km 0 della spesa in campagna diventa in questa speciale mostra mercato uno spunto importante di riflessione su come il lavoro possa essere il miglior strumento di indipendenza e libertà.

"L’agricoltura è sempre più donna e questo è un valore aggiunto per le aziende di settore", ha il responsabile Cia Versilia Massimo Gay. "Ogni stand della mostra mercato sarà un’occasione – spiega Annalisa Mechini, responsabile Donne in Campo per Cia Toscana Nord - non solo per assaporare i prodotti di qualità direttamente da chi li coltiva ma anche per incontrare una donna e conoscere la sua passione ed il suo impegno nel lavoro".