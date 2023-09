La mostra della famiglia Del Carlo su Puccini

La professoressa Michela Del Carlo ha inagurato la mostra documentaria “La famiglia Del Carlo e Giacomo Puccini: i carteggi del compositore lucchese“ allestita nella Sala Gatteschi della Biblioteca Forteguerriana di Pistoia promossa dalla Biblioteca Forteguerriana e dal Comitato AGeSC di Lucca. In mostra molti pezzi del fondo archivistico “Del Carlo- Puccini“ custodito in biblioteca. In mostra anche i pezzi testimoni del Risorgimento italiano provenienti dalle carte della famiglia Del Carlo di cui faceva parte Massimo, cognato di Giacomo Puccini e marito della sorella Otilia. La mostra fa parte del progetto didattico “A scuola con Giacomo Puccini“è visitabile anche per le scuole fino al 29 settembre negli orari di apertura della biblioteca.