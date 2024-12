La mostra agro-zootecnica avrà un totale di 33 posteggi. Il bando per gli operatori prorogato fino a fine anno

È stata prorogata fino al 31 dicembre la chiusura del bando per i 33 posteggi destinati a commercianti e produttori agricoli intenzionati a partecipare alla mostra agro-zootecnica del 3-4 febbraio nell’ambito della tradizionale fiera di San Biagio. La partecipazione è riservata agli operatori del settore alimentare e non, questi ultimi con articoli zootecnici e altri prodotti caratteristici. Possono presentare domanda i commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli, imprenditori iscritti al registro delle imprese e disabili. Le domande devono essere inviate solo alla pec [email protected]: i posteggi saranno poi assegnati tramite una graduatoria unica in base alle presenze accumulate nelle edizioni precedenti, e all’anzianità di iscrizione al registro delle imprese. Ulteriori informazioni allo 0584-795339.