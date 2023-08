La modernità di Stoccolma

L’elemento vitale di Stoccolma è l’acqua: estesa su 14 isole nel punto in cui il Mar Baltico incontra il lago Mälaren e collegata da 57 ponti, la capitale svedese è il perfetto abbraccio di tradizione e modernità. Questo equilibrio si riflette nella creatività del design funzionale esportato in tutto il mondo e nella natura silenziosa e imponente che affianca le architetture. Mentre si cammina per Stoccolma sembra di galleggiare sull’acqua, i vicoli sfociano in ponti che connettono tra loro pezzi di città per offrire scorci incantati, dove gli elementi naturali e i colori degli edifici compongono lo stesso incantevole puzzle. Vale la pena anche la prospettiva di Stoccolma dal mare, prendendo uno dei tanti battelli che partono dalla banchina di fronte al Museo Nazionale. Il cuore storico e geografico di Stoccolma è Gamla Stan, la Città Vecchia fatta di strette vie acciottolate che formano un labirinto costellato di negozi di chincaglierie, bandiere svedesi e renne in ogni forma affiancati da scorci medievali, laboratori artigiani ed edifici storici degni di nota. Oltre alle caratteristiche casette colorate nella piazza centrale di Stortorget con la scultura di San Giorgio e il drago, sono da non perdere la cattedrale di Stoccolma e l’imponente Palazzo Reale, dove è possibile assistere al cambio della guardia. L’isola di Djurgården è assolutamente imperdibile non solo perché è il polmone verde della città ma perché ospita alcuni dei luoghi d’interesse più famosi della capitale come la celeberrima nave Vasa nel Vasamuseet e Skansen, il primo museo all’aria aperta del mondo in cui si trovano case originali svedesi dell’epoca preindustriale con persone vestite in abiti tipici. Anche Södermalm e la City meritano attenzione: il primo quartiere perché è uno dei luoghi più vivaci e movimentati della capitale svedese, il secondo perché rappresenta la modernità e ospita la piazza di Hötorget con il mercato all’aperto colmo di prodotti tipici di stagione e la Konserthuset, dove il 10 di dicembre di ogni anno vengono consegnati i Premi Nobel. Qualunque sia l’itinerario che si scelga di seguire a Stoccolma è fondamentale ritagliarsi del tempo per fermarsi in un café a gustarsi una Fika, una vera e propria istituzione in Svezia costituita da caffè, dolci e chiacchiere per una pausa golosa.