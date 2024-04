La Milanesiana in trasferta. Farà tappa al teatro Eden. Attesi Nesi e Pellegrini e anche Cristina D’Avena

Nel più grande percorso di "dialogo tra le arti" anche Viareggio conquista uno spazio di eccellenza. Per la 25° edizione de La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che dal 20 maggio al 9 agosto con chiusura a St Moritz attraverserà 25 città con oltre 150 ospiti e 70 appuntamenti (tra cui dieci mostre) sono infatti previste due date – 22 e 23 maggio – al teatro Eden in Passeggiata. Notoriamente la manifestazione regala una ribalta a molteplici discipline: letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto. Il filo conduttore del 2024 è la timidezza (e i suoi contrari), l’arte di saper ascoltare e osservare il mondo, e i mondi degli altri, invece di farsi risucchiare in un turbine di attività e stimoli, rischiando di perdere di vista ciò che è veramente importante. Ma anche i suoi contrari, l’istrionismo e l’estroversione. Il format è vincente visto che dal 2000 La Milanesiana ha accolto ospiti di caratura internazionale tra Nobel per la Letteratura, Nobel per la Scienza, Oscar del Cinema, cantanti e musicisti italiani e stranieri, importanti attori di teatro, registi pluripremiati, filosofi, sportivi e artisti che hanno condiviso le loro visioni, le loro passioni e le loro conoscenze con un pubblico affamato di stimoli e ispirazione.

ll 22 maggio al Cinema Teatro Eden di Viareggio, in collaborazione con il Comune e la Fondazione Carnevale di Viareggio, sarà ospite il Premio Strega Edoardo Nesi. Nella stessa giornata protagonista anche lo sport di livello con Federica Pellegrini, una delle più grandi atlete italiane, che dialogherà con la giornalista e scrittrice Elvira Serra.

Il 23 maggio invece, sempre al teatro Eden, la serata dal tema "I sogni non hanno età: tra alberi, sogni, bambini" con lo scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun, vincitore del Premio Goncourt nel 1987, il cui nuovo libro “Gli alberi raccontati ai bambini” uscirà a maggio. Seguirà l’esibizione musicale dell’icona delle sigle dei cartoon Cristina d’Avena assieme ai Gem Boy.

"E’ motivo di grande orgoglio aver inserito Viareggio, per la prima volta, in un circuito così illustre – evidenzia l’assessore alla cultura, Sandra Mei – visto che La Milanesiana propone un avvincente viaggio tra città e borghi alla scoperta della cultura e tadizione italiana. In Toscana solo Viareggio e Firenze sono coinvolte. Inoltre avremo anche una terza data a Milano frutto della collaborazione con Comune e Fondazione Carnevale:

il 20 luglio al piccolo teatro Elio Germano e Theo Teardo porteranno in scena il Pier Paolo Pasolini de “Il sogno di una cosa” in una versione di parole e musica". "Questo è un anniversario importante – ribadisce il direttore artistico Elisabetta Sgarbi – venticinque anni di libertà, passione, indipendenza, scelte ardite, scommesse, attravrsando temperie politiche e ideologiche diverse, con l’orgoglio di portare avanti un discorso artistico. Il tema della timidezza è solo apparentemente intimo: è un modo per guardare il mondo considerando anche i mondi degli altri. Dunque ci indurrà a parlare dei grandi temi che agitano il quotidiano: la natura, i cambiamenti climatici, l’acqua, la guerra, l’Europa".

Francesca Navari