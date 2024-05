Daniela Conti. Pagine col cuore. Dai malati ai libri

Caposala al Versilia, mamma e nonna, scrittrice per passione. Ha scritto tante poesie, due romanzi pubblicati dalla casa editrice viareggina Giovane Holden di Viareggio. Daniela Conti Benassi,(foto) originaria di Rovigo, vive a Camaiore ormai da anni. Alle signore non si chiede l’età: la sua età angrafica non corrisponde alla verve e alla grinta. Da quando nel 2005 è andata in pensione ha ripreso in mano la passione della scrittura e ha scritto due romanzi. Il secondo Lo Stilo dell’Angelo è uscito lunedì, un romanzo fantasy al quale Daniela Conti Benassi ha dedicato tempo e passione.

Quando nasce e perché nasce la passione per la scrittura?

"Mi è sempre piaciuto scrivere. Ero adolescente stavo a Rovigo e quando scrivevo le poesie mi sembrava di non essere sola. Scrivere mi faceva compagnia. La scrittura è stata compagna di vita e valvola di sfogo. Ho scritto poesie, racconti brevi e due romanzi. Da quando sono in pensione ho più tempo. Ringrazio la casa editrice viareggina"

Quando nasce Lo Stilo dell’Angelo?

"Circa tre anni fa. E’una storia complicata. E’un fantasy. Sspero piaccia ai lettori. Quando ho visto la prima copia sono stata contenta. Ci ho lavorato tanto".

A chi è dedicato?

"A mio nipote che vive con mia figlia Nadia in America. Ho anche una altra figlia Ilaria, infermiera"

Se tornasse indietro rifarebbe il percorso che ha fatto?

"Rifarei tutte le scelte".

Scriverà un altro romanzo?

"Non lo so", ma la passione è nel cuore.

Maria Nudi