Tentato furto nelle vie del Marco Polo: "Bucato" il tetto decappottabile dell’auto

Un risveglio amaro e quasi rassegnato, quello di un residente del quartiere Marco Polo che, uscendo di casa e dirigendosi alla propria macchina, l’ha ritrovata priva di una parte del tetto decappottabile. È lungo la via Maroncelli e tra le strade perpendicolari ad essa, come la via Parini, che, durante la notte, le automobili vengono vandalizzate, con tentativi di furto continui. "Non è una novità - racconta infatti il proprietario del mezzo reciso e deturpato sui canali di 50news - in via Maroncelli è sempre così: o spaccano i vetri o li aprono. Mi è già successo tre volte, così come a mio padre e ai vicini". Equivale a 4 - 5 mila euro il danno causato dai malfattori che si sono introdotti nella Mustang del viareggino tramite la tela del tetto, nella speranza di trovare oggetti di valore all’interno. "Un danno ingente per non prendere niente, perché c’erano solo il libretto e l’assicurazione - continua - Ho fatto denuncia alle forze dell’ordine, e ora aspettiamo". Una denuncia non solo per il caso specifico, ma per richiedere un’intensificazione dei controlli per maggiore sicurezza ai cittadini, soprattutto durante le ore notture.