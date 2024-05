Quell’errore da principianti

"Houston, abbiamo un problema". Per fortuna, a differenza di quelli segnalati dagli equipaggi delle varie navicelle Apollo, risolvibile in tempi brevi. L’intoppo riguarda la nuova pista ciclabile ricavata su via Mazzini, lato nord: nel primo segmento di strada su cui si sono aperti i lavori, tra via Puccini e la stazione, il tracciato della ciclovia è stato completato. Ma proprio a ridosso di via Puccini, dove la ciclabile taglia la strada, invece del classico avvallamento per agevolare le bici, è stato lasciato uno scalino, anche piuttosto alto, contro cui in teoria li biciclette andrebbero a sbattere. La foto della ’barriera’ ha fatto il giro del web, scatenando inevitabili ilarità.