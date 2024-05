Emozioni da sogno nella sala delle Grasce

Atmosfere da sogno nel “mondo” di Veronica Fonzo. I corpi di creature mitologiche, gli sguardi intensi dei bambini (foto). Bronzo e marmo avvolti nel verde punteggiato di colori di un bosco mediterraneo, per un’atmosfera quasi da sogno. E’“En mi mundo – Nel mio mondo”, personale della scultrice e pittrice argentina Veronica Fonzo in sala delle Grasce fino al 2 giuno. Omaggio all’infanzia e alla terra d’origine, presentato dall’artista che da quasi 30 anni risiede nella Piccola Atene eletta città di vita e lavoro. Patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia, curata da Dina Pierallini e Elena Bermond des Ambrois, testo critico Daniela Magnetti, collaborazione di Silvia Ghirelli, landscape designer e laboratorio Cervietti. Orario: martedì - domenica 10.30-12.30 e 17-19.30.