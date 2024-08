La maturità 40 anni dopo. Si ritrovano a cena gli ex alunni dell’Itc

È stato un ritrovo storico quello avvenuto al ristorante Trinchetto. Una cena organizzata per festeggiare il 40° anniversario della maturità, superata nel 1984 da tutti i partecipanti, ex alunni della classe VB dell’ISI (ex ITCM) Carlo Piaggia. Ex alunni legati da una profonda l’amicizia che, nata sui banchi di scuola, continua a legare questa allegra compagnia: Daniela Rossi, Silvia Cini, Elisabetta Del Pistoia, Marco Biondi, Elia Belluomini, Corrado Di Simo, Giuliano Bini, Gloria Ceragioli, Fabrizio Antonelli, Gianni Simonelli, Sabrina Bemi, Franco Cecchi, Stefania Romani, Catia Pellegrini, Paola Paolini.