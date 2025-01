La Maratona di Lettura . Una no-stop di dieci ore per le vittime della Soah

Il Giorno della Memoria attraverso le pagine dei libri. La ricorrenza è stata celebrata all’insegna della riflessione con una Maratona di lettura – della durata di 10 ore (in presenza e da remoto) – che si è svolta nella Sala Balducci del Museo storico di Sant’Anna con letture dei presenti e letture registrate e montate in un lungo video in visione al museo. "Vogliamo ringraziare – dicono gli organizzatori – tutte le persone, oltre 100, che hanno inviato il loro contributo video e quelle che oggi sono salite a Sant’Anna ad ascoltare, leggere e ricordare ciò che è stato". L’interazione ha favorito una lettura dinamica che è riuscita ad arricchire i tanti giovani presenti. Hanno partecipato i ragazzi del Parlamento degli Studenti della Toscana: Chiara Vernazza ha letto un brano de "Il mare nero dell’indifferenza" di Liliana Segre; Otto Giannetti ha letto il capitolo "Il greco" de "La tregua" di Primo Levi; Ilaria Ciuffi, docente referente del Prst ha letto una poesia di Bertoldi Brecht e Rossanna Giannini ha letto "Un adolescente in lager" di Marcello Martini. Michele e Giulia Morabito hanno letto un brano de "L’amico ritrovato" di Fred Uhlaman. La piccola Flavia ha letto un brano dell’albo illustrato "La Shoah spiegata ai bambini"; non sono mancati gli studenti di Scholé di Massa e la professoressa Rosanna Bonotti.

L’evento è stato curato dall’assessorato alla cultura del Comune di Stazzema, rappresentato da Anna Guidi, dal Centro di Documentazione di Sant’Anna e dalla Biblioteca Diffusa di Stazzema coordinati da Fiammetta Galleni.