La mala movida a Lido. Locale vandalizzato da gruppi di ragazzini

Tavolini e sedie rovesciate sulla spiaggia, ombrelloni divelti con la loro base in marmo. E’ l’amara sorpresa – l’ennesima – trovata ieri mattina dai titolari del ristorante Insabbia a Lido di Camaiore, proprio sulla piazza del pontile, nel centro della movida versiliese. Che troppo spesso degenera in maniera inaccettabile. "Sono gruppi di ragazzini – dice il titolare Mario Bernardini – per lo più minorenni che li vedi fare nei fine settimana le ore piccole. Saranno un centinaio, o anche di più, ma il problema è che la maggioranza di loro è ubriaca. Barcollano con bicchieri di plastica in mano. Forse se li sono portati da casa, o forse trovano qualche attività compiacente che vende loro alcolici". Fatto sta che poi qualcuno – come spesso capita non solo nella piazza del pontile di Lido di Camaiore – esagera e non trova di meglio da fare che divertirsi facendo danni o mettendo a soqquadro la spiaggia o le attività di ristorazione.

Un problema che si riscontra un po’ ovunque sulla costa, soprattutto a Viareggio nelle vicinanze del molo, a Tonfano nella piazza del paese e, appunto, a Lido di Camaiore in zona pontile. "Sarebbe opportuno – dice ancora Mario Bernardini – che le autorità competenti intervenissero in qualche modo, perché ci sembra di assistere a un’escalation del fenomeno. Avevamo già avuto degli episodi analoghi alla fine di aprile, ma adesso i danni sono stati maggiore tra venerdì e sabato sera". Le videocamere della zona hanno ripreso due ragazze, probabilmente, minorenni, accanirsi contro tavolini e sedie del locale. I video saranno analizzati dagli investigatori, ma certo le categorie economiche della zona chiedono una presenza maggiore di forze dell’ordine che vigilino su quello che avviene in questa zona. Per non vedere vanificati gli investimenti fatti per riqualificare i locali e abbellire la zona.