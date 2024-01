La magia dei delfini. Il passaggio al tramonto sfiorando un surfista

Sono apparsi al tramonto, all’improvviso, rendendo ancora più magico quel momento agli occhi non solo dei turisti a passeggio sul pontile di Tonfano, ma soprattutto di un surfista che se li è visti passare a distanza ravvicinata. Protagonista dell’insolito e graditissimo spettacolo è un gruppo di delfini (nella foto), non nuovi a queste visite dalle parti del pontile. "Lentamente si sono avvicinati, fin quasi a sfiorare la tavola del surfista – racconta Katia Corfini, autrice dello scatto e referente del gruppo ’GoVersilia’ – per poi andarsene con la calma che possiedono le grandi anime. Un dono quando il mare diventa ’purpureo’, come lo chiamavano gli antichi greci, che resta a lungo negli occhi".