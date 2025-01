"La maggioranza non ha ascoltato il nostro appello". Protesta del Cotec: chiedeva di sospendere la decisione

"Il nostro accorato appello ai consiglieri comunali è caduto nel vuoto". E’ quanto dichiara Sara Galleni presidente del gruppo di lavoro Cotec per Asbuc della Montagna Seravezzina. "Si vuole evitare a tutti i costi che a pronunciarsi sulla proposta di accordo che l’Henraux ha presentato per il Monte Altissimo e il Monte Pelato non sia sottoposto al voto dei cittadini ma affidato alla volontà del sindaco". Nel testo consegnato a tutti i consiglieri prima della seduta, il Cotec aveva chiesto di sospendere ogni decisione in attesa dell’esito delle udienze già fissate. "La maggioranza – prosegue – si è limitata a sostenere l’opinione del sindaco. Nessuno si è chiesto come mai questo scontro giudiziario continua da decenni e perché il Giudice Catalani nel 2020 ha sentenziato che quasi un milione di metri quadrati di montagna era occupato e iscritto a catasto dal privato senza alcun titolo"