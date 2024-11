La maggioranza: "Cacciare Del Soldato? Assurdo"

Le liste di maggioranza si schierano compatte a difesa dell’assessore al bilancio Adolfo Del Soldato, dopo la richiesta di revoca delle deleghe avanzata dalle opposizioni. "È assurdo – liquidano la faccenda Pd, Sinistra Comune e Orgoglio Massarosa –; oltre che da un punto di vista formale, non essendo tale istituto previsto né dallo statuto né dai regolamenti comunali, la richiesta di revoca delle deleghe è assurda soprattutto nella sostanza: si chiede alla sindaca di revocare delle deleghe per un fatto di cui ancora si deve chiarire le responsabilità, in cui il Comune, l’amministrazione e i cittadini sono vittime e che richiederebbe per questo motivo il massimo della serietà da parte della politica".

Non solo: "Lo sanno anche i sassi che il sindaco e gli assessori non si occupano di mandati di pagamento e in generale di atti gestionali – rimarcano le liste –; pr quanto riguarda il voto in consiglio, come maggioranza ribadiamo la nostra compatta fiducia nei confronti dell’assessore Del Soldato che anche in questo mandato ha dimostrato senso di responsabilità e spirito di servizio, mettendosi a disposizione anche da consigliere comunale e gestendo per tre anni la delega al bilancio con disciplina ed onore. La nostra solidarietà a lui e a chi a Massarosa crede ancora in una politica fatta di idee, valori e rispetto".