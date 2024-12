La lirica giovane. Il concorso per Mastromei

Un concorso internazionale, quello per giovani cantanti lirici “Gianpiero Mastromei“, che vuole valorizzare la tradizione musicale ultracentenaria del suo territorio, che, nel secondo Novecento, ha avuto tra le sue figure principali, proprio il maestro Mastromei. Una competizione che ha visto, per la seconda edizione, la partecipazione e la premiazione di giovani talenti, nella cornice del Teatro dell’Olivo, da parte della presidente del Premio, la soprano Serena Farnocchia e dalla commissione giudicatrice composta da Alessandro Calamai, Giovanna Canetti, Vito Clemente, Marcello Lippi, Mauro Pagano, Massimiliano Piccioli, Paolo Rinaldi e Paolo Spadaccini.

Per la categoria Master, con la consegna di una borsa di studio di 500 euro, il primo premio è stato assegnato ex-equo a due giovani cantanti liriche, Beatrice Ballo e Chiara Ramello, mentre il terzo premio è andato a Anastasia Egorova . Per la categoria Verdi Note, per studenti di Licei musicali nati dopo il 01/01/2004, il primo premio e la borsa di stud è andato a Margherita Tiezzi. Il Premio Speciale Gianpiero Mastromei, con borsa di studio da 500 euro alla migliore voce di baritono designata tra i partecipanti di entrambe le categorie, è stato assegnato a Yifei Zou. E il Premio Speciale Don Angelo Bevilacqua, offerto dall’omonima associazione, con in palio concerti offerti dalla stessa assegnati a coloro che si sono particolarmente distinti per le loro qualità musicali, è stato assegnato a Chiara Ramello.