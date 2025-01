La Lega ribadisce la necessità di chiudere la discarica. Baldini: "Farò una nuova interrogazione in Regione"

Il fronte comune dei sindaci di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Montignoso, decisi a far chiudere e bonificare Cava Fornace, raccoglie il plauso della Lega, che torna alla carica con il consigliere regionale Massimiliano Baldini. "Mi associo alle dichiarazioni dei sindaci – scrive – tant’è che riproporrò in consiglio regionale l’interrogazione, a cui non mi è stata mai data risposta, che avevo già protocollato il 13 maggio dopo il crollo di una parte dell’argine all’interno della discarica e l’ipotesi di sversamento di liquidi in zone esterne. Nel documento avevo evidenziato che la Regione in questi casi può provvedere alla chiusura della discarica con un protocollo di bonifica e gestione post-chiusura, così come chiesto da tante associazioni. Fino ad oggi invece si è perso molto tempo e non c’è chiarezza: l’esposto dei comitati alle procure di Lucca e Massa Carrara non mi meraviglia".