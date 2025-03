La "Karpman" si espande. E assume solo versiliesi

Quattro nuovi progetti importanti sul territorio, una dozzina di assunzioni in arrivo attingendo unicamente dalla nostra zona, fino alla nuova sede inaugurata pochi giorni fa alla Torraccia. E poi, ciliegina sulla torta, l’archiviazione con formula piena disposta dal Tribunale di Lucca per l’abuso edilizio scovato dalla Polizia municipale al Baccatoio nel marzo 2023. Superati con non poca fatica i problemi post-Covid, sui cieli della "Karpman", nata nel 2010 e specializzata in campo edilizio, torna a splendere il sereno.

Con benefici per il territorio, viste le assunzioni in programma. "Siamo ripartiti con vari progetti di espansione – spiega il titolare Emilio Carpentieri – tant’è che siamo in procinto di aprire altri quattro cantieri a Pietrasanta, inclusa la ristrutturazione di immobili di pregio. Anche per questo stiamo cercando 8 operai e 2-3 consulenti tecnici per ampliare l’organico. Faremo una selezione, ma la cosa più importante è che cerchiamo persone del territorio, quindi parliamo di una dozzina di famiglie del posto a cui daremo un lavoro". La "Karpman", che ha mantenuto l’ufficio sull’Aurelia davanti al Conad e ha spostato la sede operativa da Lido di Camaiore alla Torraccia (in prossimità della rotonda), attualmente conta su uno staff di 10 persone, più altre 30 legate a ditte esterne, e con le nuove assunzioni l’organico crescerà ancora. L’azienda può respirare come detto anche sul piano giudiziario. Il gip del Tribunale di Lucca Alessandro Dal Torrione ha riconosciuto l’estraneità della "Karpman" al caso dell’abuso in via Martinatica, di cui il nostro giornale si occupò due anni fa, disponendone l’archiviazione perché il fatto non sussiste oltre al dissequestro dell’immobile.

d.m.