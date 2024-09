La grande musica. Risuona sul lago per il Maestro

Due concerti ricco di emozioni, di musica e di protagonisti da prima pagina: il Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini ospita stasera, alle 21, in omaggio al centenario dalla morte del compositore, il direttore d’orchestra Daniele Gatti e l’orchestra Staatskapelle di Dresda. Un’orchestra, fondata fondata nel 1548 e diretta da musicisti come Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Richard Strauss, Karl Böhm e Rudolf Kempe, sul cui podio Gatti ha cominciato il suo mandato il 1 agosto 2024, fino al 2030, inaugurando il mandato a Dresda affiancando Verklärte Nacht (Notte trasfigurata) di Arnold Schönberg, nella revisione per orchestra d’archi del 1943, alla Sinfonia n. 1 di Gustav Mahler. Pagine sinfoniche di assoluta bellezza che saranno riproposte anche questa sera, introdotte da una dedicata esecuzione di “Crisantemi“ nella versione per orchestra d’archi, e con l’Intermezzo della Manon Lescaut. Anche domani sera, alla stessa ora, il Gran Teatro si riempirà di musica e di omaggi al compostiroe lucchese, con il secondo concerto sinfonico Vladimir Jurovskij, tra i più apprezzati direttori d’orchestra contemporanei, alla guida della Rundfunk- Sinfonieorchester Berlin, che ha festeggiato nell’ottobre scorso i primi cento anni di attività, con violino solista Augustin Hadelich. Il maestro russo farà risuonare l’aria sul lago di Massaciuccoli con le note del genius loci Puccini, di Mendelssohn e Brahms.

m.n.