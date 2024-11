La grande musica. Guttmann al Comunale

“Pietrasanta in Concerto”... a San Martino, con l’omaggio a Puccini di Michael Guttman (foto) e Alida Berti, si terrà domenica alle 11 al Teatro Comunale, con un evento musicale atteso e amato dagli appassionati della grande musica, capace di incantare gli spettatori regalando emozioni. È il grande concerto di San Martino che anche quest’anno il maestro Michael Guttman propone in occasione del programma di eventi promossi dal Comune per L’Estate di San Martino. Michael Guttman, stringendo un sodalizio artistico con Alida Berti, soprano di fama internazionale, proporrà un viaggio musicale attraverso le più evocative arie d’opera del compositore Giacomo Puccini, di cui quest’anno ricorre il 100° anniversario dalla scomparsa.

Completa il cast la giovane e promettente soprano Gioia Pucci, talentuosa allieva di Alida Berti, Cesare Goretta al pianoforte e l’ensemble di archi “EstrOrchestra”, diretto da Chiara Morandi. Il programma propone musiche di Bach, Mendelssohn, Vivaldi e arie da Gianni Schicchi, Turandot, La Bohéme, La Rondine in un percorso attraverso le più belle pagine liriche composte da Puccini. L’evento è promosso congiuntamente dall’Associazione Amici di Pietrasanta in Concerto, Musica Viva, Associazione Kreion Versilia e d a l Comune in collaborazione con la Fondazione Versiliana.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione. Info e prenotazioni tel. 0584 757525.