La “Goccia di sangue“ di Miozzo esposta per sempre alla Bcc

Un messaggio artistico e di solidarietà, ma anche un sodalizio tra due realtà storiche del territorio quali la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e l’Avis. In base al comodato gratuito siglato giorni fa, l’associazione ha donato alla banca il dipinto di Franco Miozzo “Esplosione d’una goccia di sangue”, che sarà esposto per sempre nella galleria d’arte dell’istituto (nella foto, da sinistra, il segretario Avis Paolo Bresciani, il presidente Bvlg Enzo Stamati e quello dell’Avis Massimo Villani). Dipinta nel 1960 per la sede cittadina dell’Avis e donata dall’artista, l’opera va ad arricchire la collezione permanente della banca, che annovera le altre due opere di Miozzo “Tempesta” (1977) e “Senza titolo” (1967). "Siamo orgogliosi – scrivono il Cda e la direzione Bvlg – di poter dare visibilità a una tela importante che permette di far conoscere meglio al pubblico un artista di grande spessore. Un ringraziamento all’Avis per aver pensato al nostro spazio, sempre più punto di riferimento artistico".